zeit.geschichte: Erlebt, erzählt - Erika Pluhar erinnert sichJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 26.10.2024: zeit.geschichte: Erlebt, erzählt - Erika Pluhar erinnert sich
25 Min.Folge vom 26.10.2024
Die neue ORF-III-Produktion bittet prominente Österreicherinnen und Österreicher aus den verschiedensten Sparten vor die Kamera. In dieser Folge ist Erika Pluhar zu Gast bei Erlebt, erzählt. In einem persönlichen Interview berichtet die Schauspielerin, Sängerin und Schriftstellerin über ihr Leben und Werk. Bildquelle: ORF/PopUp/imago stock&people/SKATA
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Copyrights:© Season 1: ORF 3