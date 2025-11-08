Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
zeit.geschichte

zeit.geschichte: Novemberpogrom 1938 - Die Nacht, als die Synagogen brannten

ORF IIIStaffel 1Folge 345vom 08.11.2025
zeit.geschichte: Novemberpogrom 1938 - Die Nacht, als die Synagogen brannten

zeit.geschichte: Novemberpogrom 1938 - Die Nacht, als die Synagogen branntenJetzt kostenlos streamen

zeit.geschichte

Folge 345: zeit.geschichte: Novemberpogrom 1938 - Die Nacht, als die Synagogen brannten

45 Min.Folge vom 08.11.2025

Die neue ORF-Dokumentation von Regisseurin Uli Jürgens rekonstruiert den Ablauf der Geschehnisse rund um den 10. November 1938. Anhand historischer Berichte lassen sich die dramatischen Stunden detailgenau nachverfolgen. Die Dokumentation beschreibt detailliert die Ereignisse, die im November 1938 insbesondere an verschiedenen Orten in Österreich stattgefunden haben. Sie beleuchtet auch die Hintergründe, die zu den Gewaltausbrüchen geführt haben. Was führte zu den anti-jüdischen Maßnahmen, dem Novemberpogrom? Das Attentat des polnischen Juden Herschel Grynszpan auf den Legationssekretär der Deutschen Botschaft in Paris Ernst von Rath am 7. November 1938 bot den willkommenen Anlass. Tatsächlich waren die Zerstörung des jüdischen Lebens und die Vertreibung dieser Bevölkerungsgruppe schon lange geplant. Bildquelle: ORF/TRILIGHT/DÖW

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

zeit.geschichte
ORF III
zeit.geschichte

zeit.geschichte

Alle 1 Staffeln und Folgen