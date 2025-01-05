zeit.geschichte: Der lange Weg nach Europa - 30 Jahre EU-Beitritt ÖsterreichsJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte: Der lange Weg nach Europa - 30 Jahre EU-Beitritt Österreichs
Folge vom 05.01.2025
Vor 20 Jahren tritt Österreich der Europäischen Union bei. In der Nacht auf den 2. März 1994 gingen die Verhandlungen über den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union zu Ende. Es war eine dramatische Nachtsitzung. Die Gespräche standen mehrmals kurz vor dem Scheitern. Die österreichische Delegation überlegte sogar einen Abbruch der Gespräche. In dieser Dokumentation wird dieser Countdown von 1994 minutiös nacherzählt und zahlreiche Zeitzeugen von damals schildern ihre Erinnerungen.
