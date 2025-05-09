zeit.geschichte: Österreich erzählt - Zeitzeuginnen und Zeitzeugen berichten (Folge 10)Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 09.05.2025: zeit.geschichte: Österreich erzählt - Zeitzeuginnen und Zeitzeugen berichten (Folge 10)
44 Min.Folge vom 09.05.2025
Mehrere hundert Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind einem großangelegten Aufruf des ORF III gefolgt, um von ihren Erlebnissen während des Zweiten Weltkriegs zu berichten und diese für die Nachwelt festzuhalten. Dabei teilen die unterschiedlichsten Menschen ihre persönlichen Erfahrungen und ihren Blick auf die großen zeithistorischen Ereignisse Österreichs.
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