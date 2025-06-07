Zum Inhalt springenBarrierefrei
zeit.geschichte: Ein Schloss am Wörthersee - Die Geschichte der Kultserie

ORF IIIStaffel 1Folge 494vom 07.06.2025
48 Min.Folge vom 07.06.2025

Die Serie „Ein Schloss am Wörthersee“ und die Figur Lennie Berger, verkörpert durch Roy Black, sind untrennbar mit dem Charme Kärntens verbunden. Von Starbesuchen bis hin zu dramatischen Wendungen – die Serie verzauberte ein Millionenpublikum. Roy Black, das charmante Herz der Serie und dessen plötzliches Ableben machten die Erfolgsserie zu einem unvergesslichen Vermächtnis. Mit insgesamt drei Staffeln bestehend aus 33 Folgen, zwei Specials und einem 90-minütigen Spielfilm zählt „Ein Schloss am Wörthersee“ seit über 30 Jahren zu den erfolgreichsten deutschsprachigen TV-Serien aus den 1990er Jahren. Die Dokumentation verspricht eine nostalgische Reise zurück an die ikonischen Schauplätze am Wörthersee und feiert das kulturelle Erbe einer Serie, die weltweit Herzen eroberte. Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen – darunter Uschi Glas und Otto Retzer sowie TV-Lieblinge wie Julia Kent, Christine Schuberth, Mike Krüger, Alfons Haider und Adi Peichl – bieten einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und teilen persönliche Anekdoten der Kultserie. Bildquelle: ORF/Lisa Film

