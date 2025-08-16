zeit.geschichte: Fußballlegenden – Krankl und ProhaskaJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 16.08.2025: zeit.geschichte: Fußballlegenden – Krankl und Prohaska
Hans Krankl und Herbert Prohaska sind Österreichische Fußball-Legenden. Ihre Geschichte begann als Kicker im Park, führte sie dann als Profifußballer zu Rapid und Austria bevor sie beide zu Spielern in der Nationalmannschaft wurden. Als Trainer gelang beiden eine internationale Karriere. Heute sind sie Kommentatoren mit Kultfaktor. In ihrem Buch „Über das Leben“ haben sie, gemeinsam mit ORF-Sportmoderator Rainer Pariasek, ihre Lebensgeschichte erstmals zu Papier gebracht. In Anekdoten erzählen sie den Wandel des heimischen Fußballs über die Jahrzehnte, behandeln aber auch viel Persönliches. Robert Altenburger erzählt die Geschichten der beiden Legenden Krankl und Prohaska. Er hat mit dem ehemaligen ORF-Sportchef Hans Huber, den Moderatoren Alina Zellhofer und Rainer Pariasek über die Bedeutung der beiden Fußball-Nationalhelden gesprochen. Bildquelle: ORF/DEGN-Film | Karl Schöndorfer / picturedesk.com