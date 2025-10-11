zeit.geschichte: Akte Wiederaufbau - Das Drama um St. StephanJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge 551: zeit.geschichte: Akte Wiederaufbau - Das Drama um St. Stephan
Heute steht der Stephansdom wie selbstverständlich im Herzen Wiens. Doch sein Wiederaufbau nach 1945 war alles andere als sicher. Nach dem verheerenden Brand drohte die gotische Statik zu versagen, Pfeiler gaben nach, und das Kirchenschiff stand kurz vor dem Einsturz. Geld und Material fehlten, und viele hielten den Wiederaufbau angesichts der Kriegsruinen für unangebracht. Wie knapp stand Wien davor, sein wichtigstes Wahrzeichen zu verlieren? Dombaumeister Wolfgang Zehetner und die Regisseure Manfred Corrine und Wolfgang Niedermair zeigen in dieser Dokumentation den dramatischen Weg zurück zum wiedererstandenen Stephansdom. Bildquelle: ORF/emb film/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick