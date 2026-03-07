Drogengeld und Terror - Die USA gegen die HisbollahJetzt kostenlos streamen
Drogengeld und Terror - Die USA gegen die Hisbollah
90 Min.
Mit "Projekt Cassandra" beginnen US-Ermittler 2008, die Finanzierung der Hisbollah durch Drogenhandel und Geldwäsche aufzudecken. DEA-Agenten und internationale Partner verfolgen ein Netzwerk, das Kokain und Geld zwischen Kolumbien und dem Libanon bewegt. Kurz vor entscheidenden Ergebnissen wird die Operation gestoppt. Die Dokumentation rekonstruiert die Ermittlungen und ihr plötzliches Ende. Bildquelle: beetz brothers film production/(Zygote Film /GBF) Getty Images
