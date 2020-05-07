Zerstört - Ein Mord, drei Schicksale
Folge vom 07.05.2020: Der Knastkumpel
44 Min.Folge vom 07.05.2020Ab 12
North Carolina, 1992: Bezirksstaatsanwalt Carl Fox erhält einen mysteriösen Anruf und wird zu einem Tatort in einem alten Farmhaus bestellt. Als er eintrifft, realisiert Fox, dass er noch nie mit einem makabreren Verbrechen als diesem konfrontiert war. Leann Davis ist glücklich, ihre große Liebe sowie ein stabiles Zuhause für ihre Tochter gefunden zu haben. Doch als ihr neuer Mann sein wahres Gesicht zeigt, ist es für Mutter und Kind fast schon zu spät. In Amy Fullers Privatleben geht es drunter und drüber, doch sie findet Zuflucht bei ihren Nachbarn. - Leider am falschen Ort, wie sie bald bemerkt.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
