Zerstört - Ein Mord, drei Schicksale
Folge vom 05.03.2020: Der eiskalte Vater
44 Min.Folge vom 05.03.2020Ab 12
1993, Rockville, Maryland: Als Elaine Rice ihre Schwester Millie und ihren Neffen Trevor besuchen will, macht sie eine grauenvolle Entdeckung - die zwei sind im eigenen Haus brutal ermordet worden. Knapp 50 Kilometer entfernt fällt Erstsemester Tiffani Horn aus allen Wolken, als die Polizei in ihrem Studentenwohnheim auftaucht. Denn die junge Frau begreift plötzlich, dass man ihr eine Falle gestellt hat und sie so in ein Mordkomplott geraten ist. Währenddessen startet Staatsanwalt John McCarthy die Verbrechensaufklärung und setzt die Puzzleteile zusammen, um den Killer in die Enge zu treiben.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
