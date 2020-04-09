Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zerstört - Ein Mord, drei Schicksale

Vergänglicher Ruhm

TLCFolge vom 09.04.2020
Vergänglicher Ruhm

Zerstört - Ein Mord, drei Schicksale

Folge vom 09.04.2020: Vergänglicher Ruhm

45 Min.Folge vom 09.04.2020Ab 12

1991, Tucson, Arizona: Schon bald nach ihrem Umzug findet Brandi McClain neue Freunde und trifft außerdem einen Jungen, in den sie sich verliebt. Doch dann wird Brandis Leben auf den Kopf gestellt. In San Diego ist Ermittler Terry Jensen mit Hochdruck damit beschäftigt, ein vermisstes Mädchen wiederzufinden. Und es scheint ein Fall zu sein, der in einer Sackgasse endet. Doch als die Wahrheit ans Licht kommt, ist Jensen in seinen Grundfesten erschüttert. Und Pastor Auggie Costantinos Bündnis mit Gott wird fast gleichzeitig auf eine harte Probe gestellt, als er sich mit den falschen Leuten einlässt.

