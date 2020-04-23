Siebeneinhalb Minuten zu spätJetzt kostenlos streamen
Zerstört - Ein Mord, drei Schicksale
Folge vom 23.04.2020: Siebeneinhalb Minuten zu spät
Folge vom 23.04.2020Ab 12
Zwischen 1984 und 1986 wurde Wichita Falls in Texas, die ruhige Heimatstadt von Bezirksstaatsanwalt Barry Macha von mehreren Mordfällen erschüttert. Die Taten sind so grauenvoll, dass Macha alle erdenklichen Hebel in Bewegung setzt, um die Killer zu finden, bevor sie erneut zuschlagen. Eines der Opfer ist Robert Kimbrews 22-jährige Tochter. Als die junge Frau tot aufgefunden wird, macht sich der verzweifelte Vater im Alleingang auf die Suche nach ihrem Mörder - bis er ihm Auge in Auge gegenübersteht. Wenig später wird auch Ken Taylors Frau Debbie umgebracht - und Ken ist der Hauptverdächtige.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
