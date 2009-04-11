Zerstört in Sekunden
Folge vom 11.04.2009: Episode 11
24 Min.Folge vom 11.04.2009Ab 12
Am 6. Mai 1937 ereignete sich in Lakehurst, New Jersey, eine der schlimmsten Katastrophen der Luftfahrtgeschichte: Nach seiner erfolgreichen Atlantiküberquerung setzte der deutsche Zeppelin LZ 129 Hindenburg zum Andockmanöver an einen Ankerturm an. Doch plötzlich entzündet sich das Wasserstoff-Gemisch im Inneren, und das riesige Luftschiff geht in Flammen auf - 36 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. Weitere Themen dieser Folge von: eine riesige Explosion, bei der 90.000 Tonnen Sprengstoff in einem albanischen Munitionslager in die Luft gehen, sowie der Absturz von zwei Mega-Kränen von einem 50-stöckigen Hochhaus in Taiwan.
Genre:Reality, Wissenschaft
Altersfreigabe:
12
