Zerstört in Sekunden
Folge vom 11.04.2009: Episode 12
24 Min.Folge vom 11.04.2009Ab 12
Bei einem Speed-Boot-Rennen in Florida beschleunigt Pilot Hank Hogan sein Fahrzeug nach dem Start auf über 220 Stundenkilometer. Plötzlich hebt die 40.000 Dollar teure Rennmaschine von der Wasseroberfläche ab und überschlägt sich. Wie durch ein Wunder kommt der erfahrene Dragboat-Racer bei dem Unfall mit ein paar Prellungen davon - sein Boot erleidet einen Totalschaden. Außerdem in dieser Episode: Der Absturz eines russischen Kampfflugzeugs und der Einsturz eines Wohnblocks in der Ukraine.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Wissenschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.