Zerstört in Sekunden

Episode 8

DMAXFolge vom 02.05.2009
23 Min.
Ab 12

Amoklauf in Granby, Colorado: Mit einem gepanzerten Bulldozer walzt ein geistig verwirrter Mann alles nieder, was ihm in die Quere kommt. Ausgerüstet mit mehreren Schusswaffen und geschützt von Zentimeter dicken Stahlplatten nimmt der Amokläufer keine Rücksicht auf Verluste. Egal, ob Wohnhäuser oder Polizeibeamte - hier wird alles und jeder zur Zielscheibe deklariert. „Zerstört in Sekunden“ zeigt in dieser Episode außerdem unglaubliche Originalaufnahmen von Rennwagen-Crashs, Bombenexperimenten und fatalen Chemie-Unfällen.

