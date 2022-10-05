Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zervakis & Opdenhövel. Live

Sendung vom 5. Oktober 2022

ProSiebenStaffel 2Folge 24vom 05.10.2022
Sendung vom 5. Oktober 2022

Sendung vom 5. Oktober 2022Jetzt kostenlos streamen

Zervakis & Opdenhövel. Live

Folge 24: Sendung vom 5. Oktober 2022

61 Min.Folge vom 05.10.2022Ab 12

Die Themen der Sendung: Deep-Fakes: Was steckt dahinter und wie können wir sie erkennen? // Linn & Leo über den Fall Andreas Darsow // Was können wir gegen den Klimawandel unternehmen? // Sind Algen und Insekten das Essen der Zukunft?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Zervakis & Opdenhövel. Live
ProSieben
Zervakis & Opdenhövel. Live

Zervakis & Opdenhövel. Live

Alle 3 Staffeln und Folgen