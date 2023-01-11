Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 1vom 11.01.2023
36 Min.Folge vom 11.01.2023Ab 12

Es wird nicht ruhig um den jüngsten Sohn von Lady Diana. Prinz Harry, der für die Liebe seine Titel niedergelegt hat, gewährt der Welt immer mehr Einblicke hinter die Kulissen des britischen Königshauses. Was haben die skandalträchtigen Enthüllungen auf sich und mit welchen Konsequenzen muss der "Reserveprinz" nun rechnen? Geliebt, gedisst, gefeiert: H.P. Baxxter ist zu Gast im Studio. Und: Lea Freist berichtet aus dem von Aktivist:innen besetztem Braunkohledorf Lützerath.

