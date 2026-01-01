Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 12: Episode 12
84 Min.Ab 12
"Ich bin 22 Jahre alt und lese und schreibe wie ein Erstklässler", sagt Legastheniker Kai. Wie beeinträchtigt Legasthenie das Leben von Betroffenen? "Zervakis & Opdenhövel. Live." trifft eine Familie mit zwei Kindern, die unter der Rechtschreibstörung leiden. Weitere Themen: Missbrauch in der Modelbranche - keine Einzelfälle, sondern System / Teenager im Schönheitswahn
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
