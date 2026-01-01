Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 7: Episode 7
91 Min.Ab 12
Warum darf ein Trainer, der Kinder missbraucht hat und mehrfach angezeigt wurde, weiter Kinder trainieren? Wer schützt unsere Kinder im Sportverein? Und welche Möglichkeiten haben Betroffene? "Zervakis & Opdenhövel. Live." berichtet von erschütternden Beispielen im Tennissport. Weitere Themen: Die erste Transfrau im Bundestag - #ZOL trifft die Grünen-Politikerin Tessa Ganserer / Immer mehr Impfdurchbrüche - Zuletzt häufen sich Meldungen über Corona-Erkrankungen auch bei Geimpften
