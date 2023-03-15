Die Tricks der Lebensmittelindustrie & Skurrile InfluencerJetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 10: Die Tricks der Lebensmittelindustrie & Skurrile Influencer
36 Min.Folge vom 15.03.2023Ab 12
Tricks der Lebensmittelindustrie: Nutri-Score Ampel, High Protein Slogans oder Tierhaltungskennzeichnungen. Jeder kennt sie, aber was bedeuten diese Siegel eigentlich genau und auf was sollte man beim Kauf achten?
