Die Tricks der Lebensmittelindustrie & Skurrile Influencer

ProSiebenStaffel 3Folge 10vom 15.03.2023
Folge 10: Die Tricks der Lebensmittelindustrie & Skurrile Influencer

36 Min.Folge vom 15.03.2023Ab 12

Tricks der Lebensmittelindustrie: Nutri-Score Ampel, High Protein Slogans oder Tierhaltungskennzeichnungen. Jeder kennt sie, aber was bedeuten diese Siegel eigentlich genau und auf was sollte man beim Kauf achten?

ProSieben
