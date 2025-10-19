ZIB 11:00 vom 19.10.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 11:00
Folge 98: ZIB 11:00 vom 19.10.2025
6 Min.Folge vom 19.10.2025
Weitere sterbliche Überreste von Geiseln übergeben | Millionen protestieren in den USA gegen Trump | Asylzahlen in Österreich deutlich rückläufig | Mehr Schulpsychologen gefordert | Exil-Journalist Dündar präsentiert Buch | Wetter
