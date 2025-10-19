Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 11:00 vom 19.10.2025

ORF2Staffel 2025Folge 98vom 19.10.2025
Folge 98: ZIB 11:00 vom 19.10.2025

6 Min.Folge vom 19.10.2025

Weitere sterbliche Überreste von Geiseln übergeben | Millionen protestieren in den USA gegen Trump | Asylzahlen in Österreich deutlich rückläufig | Mehr Schulpsychologen gefordert | Exil-Journalist Dündar präsentiert Buch | Wetter

