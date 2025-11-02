Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 11:00 vom 02.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 99vom 02.11.2025
5 Min.Folge vom 02.11.2025

Messerangriff in Zug auf dem Weg nach London | Gedenken an Terroranschlag in Wien vor fünf Jahren | Russische Luftangriffe in der Ukraine fordern zwei Tote | Equal Pay Day: Frauen arbeiten ab jetzt statistisch gratis | Bierpreise steigen ab Dezember | Wetter

