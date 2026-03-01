ZIB 11:00 vom 01.03.2026Jetzt kostenlos streamen
Nach der Tötung seines obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei hat das iranische Regime Vergeltung angekündigt, während die Kriegshandlungen am Sonntag weiter andauerten. Der Iran feuerte zahlreiche Raketen auf Israel und arabische US-Verbündete ab, zugleich griff die israelische Armee erneut Ziele in der Islamischen Republik an.
