ORF2Staffel 2026Folge 116vom 01.03.2026
Folge 116: ZIB 11:00 vom 01.03.2026

9 Min.Folge vom 01.03.2026

Nach der Tötung seines obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei hat das iranische Regime Vergeltung angekündigt, während die Kriegshandlungen am Sonntag weiter andauerten. Der Iran feuerte zahlreiche Raketen auf Israel und arabische US-Verbündete ab, zugleich griff die israelische Armee erneut Ziele in der Islamischen Republik an.

