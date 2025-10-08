ZIB 13:00 vom 08.10.2025 - 08.10.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 738: ZIB 13:00 vom 08.10.2025 - 08.10.2025
22 Min.Folge vom 08.10.2025
Geheimdienst-Mitarbeiter wegen Datenleck suspendiert | Jänsch (ORF): Akteure haben "Verfassungsschutz infiltriert" | Gewerkschafter kritisieren Beamtenabschluss | Unger (ORF): Soziale Staffelung ab Sommer 2027 | Lebensmittel: Absage an Senkung der Mehrwertsteuer | Anti-Korruptionsexperte: Ausschreibung "völliges Theater" | Aus für Vignette zum Kleben | Raiffeisen will Schadenersatz in Europa | Kurswechsel: EU erhöht Zölle auf Stahl | 400 Soldaten für Einsatz in Chicago bereit | EU stimmt über "Veggie-Wurst" ab | Nobelpreis für Chemie vergeben | "Happy Place": Neues Soloprogramm von Hosea Ratschiller | Vorschau: "Aktuell nach eins"
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 13:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0