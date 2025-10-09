ZIB 13:00 vom 09.10.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 739: ZIB 13:00 vom 09.10.2025
Israel und Hamas stimmen US-Friedensplan zu | Kriegleder (ORF): "Stunden des Aufatmens" | Weltweite Erleichterung über Nahost-Abkommen | Roter Halbmond: Israel muss sich zurückziehen | Grüne kritisieren Stillstand bei Betrugsbekämpfung | Kunasek (FPÖ) zeigt sich positiv über Reformpartnerschaft | Autogipfel: Merz sucht Auswege aus der Krise | Pfeifer (ORF): "Kompromisslösung in Aussicht" | Misstrauensanträge gegen von der Leyen gescheitert | Schaidreiter (ORF): "Es war erwartbar" | Unmut über "Veggie"-Namensverbote | Fiskalratspräsident sieht positive Wirtschaftssignale | Literaturnobelpreis an Laszlo Krasznahorkai | Gasser (ORF): "Ein Weltautor"
