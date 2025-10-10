ZIB 13:00 vom 10.10.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 740: ZIB 13:00 vom 10.10.2025
21 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12
Waffenruhe im Gazastreifen umgesetzt | Wildner (ORF): "Rückzug schneller als gedacht" | Friedensnobelpreis für Oppositionsführerin Machado | NEOS-Politikerin Stephanie Krisper tritt zurück | Österreich blockiert Sanktionspaket gegen Russland | Perterer (ORF): "Standpunkt noch etwas offen" | Sozialhilfe-Regeln belasten Menschen mit Behinderung | 400.000 Menschen ohne Nahversorger | Pflichtversicherung gegen Hochwasser gefordert | Mehr Gratis-Impfungen für Risikogruppen | Rekordabend für Österreichs Nationalteam | Insekten-Suche auf Postbus-Windschutzscheiben | Junggeiger feiert Debüt im Musikverein
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 13:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12