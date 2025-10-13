ZIB 13:00 vom 13.10.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 743: ZIB 13:00 vom 13.10.2025
Israel: Alle Geiseln in Sicherheit | Weltweite Hoffnung auf Frieden in Gaza groß | Standing Ovations für Trump in Israel | Kriegleder (ORF): "Unglaublich gelöste Stimmung" | Rückkehr nach Gaza ist voller Hoffnung und Zerstörung | Knapp (Caritas): "Humanitäre Lage ist herausfordernd" | Sharm El-Sheich: Auftakt zum Nahost-Gipfeltreffen | El-Gawhary (ORF): Millionen stehen vor Lebenstrümmern | Cupal (ORF): Erste Phase des Friedensplans abgeschlossen | Benko vor Gericht: Prozessauftakt in Innsbruck | Teures Vergnügen: Kosten für Winterurlaub gestiegen | WHO warnt vor Anstieg von Antibiotikaresistenzen | Theater der Jugend: "Der Junge mit dem längsten Schatten" | Hinweis auf "Aktuell nach eins"
