ZIB 13:00 vom 21.10.2025
ZIB 13:00
Folge 751: ZIB 13:00 vom 21.10.2025
Ukraine: EU für Verhandlungen entlang der Frontlinie | Wehrschütz (ORF): "Feuerpause käme Ukraine entgegen" | Österreich schiebt erstmals wieder nach Afghanistan ab | Wien empfängt deutschen Bundespräsidenten | Dittlbacher (ORF): "Staatsbesuch ist etwas Besonderes" | E-Control: Gasnetzgebühren steigen deutlich | KV-Verhandlungen in der Sozialwirtschaft gestartet | Französischer Ex-Präsident Sarkozy tritt Haft an | Fico-Attentäter zu 21 Jahren Haft verurteilt | Grüne fordern Transparenz bei Straßenbauprojekten | Klasnic-Kommission spricht Opfern 37 Millionen zu | Rotes Kreuz warnt vor steigender Armutsgefährdung | Medienmanager Franz Prenner mit 71 Jahren gestorben | Kabarettist Dave startet neues Programm in Wien | Hinweis: "Aktuell nach eins"
