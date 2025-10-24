Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 13:00 vom 24.10.2025
Nach Missbrauchsvorwürfen: SOS-Kinderdorf zieht Konsequenzen | Bendas (ORF): Geht darum, wieder Vertrauen herzustellen | Persmanhof-Einsatz: Forderung nach Konsequenzen | Regierung hält an Kopftuchverbot fest | Finanzausgleich erneut Thema bei Landesreferenten | EU-Gipfel: Keine Einigung zu Ukraine-Finanzierung | Zikmund (ORF): Problem am Ende des Tages vertagt | Trotz Chipkrise derzeit keine Produktionsstopps bei VW | Wegen Chipkrise: Steirische Firmen prüfen Kurzarbeit | Ameisen führen Amputationen durch | Ausstellung in Wien bricht mit Stereotypen jüdischer Identität | Vorschau auf "Aktuell nach eins"

