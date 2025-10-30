Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 13:00 vom 30.10.2025

Niederlande: Enges Rennen um Wahlsieg | Perterer (ORF): "Am Montag könnte sich alles wieder drehen" | USA und China: Einigung im Handelsstreit | Siebenhofer (ORF): "China und USA sind weiterhin in Konkurrenzverhältnis" | Erneute Diskussion um Österreichs Gesundheitssystem | "Letzte Generation": Klimaaktivisten angeklagt | Koalition uneins bei Überstunden-Regelung | Gewinnrückgang bei Austrian Airlines in Sommersaison | VW fährt Milliardenverlust ein | Weitere Festnahmen nach Louvre-Raub | "König des Klezmer" auf Österreich-Tournee | Vorschau auf "Aktuell nach eins"

