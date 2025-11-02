ZIB 13:00 vom 02.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 763: ZIB 13:00 vom 02.11.2025
Wien gedenkt Anschlag vor fünf Jahren | Wiederkehr (NEOS) plant neue Deutschförderung | Messerangriff in Zug auf dem Weg nach London | Winter (ORF): "Kein terroristischer Hintergrund" | Politische Krise in Spanien | Südtirol: Fünf Bergsteiger ums Leben gekommen | Bierpreise steigen ab Dezember | Blinkowa stoppt Tagger im WTA-Finale | Marianne Mendt feiert 80. Geburtstag
