Folge 764: Aktuellste ZIB 13:00 vom 03.11.2025 - 03.11.2025
19 Min.Folge vom 03.11.2025
Baustoffhändler Quester meldet Insolvenz an | Arbeitslosigkeit in Österreich weiter gestiegen | Viele schaffen den direkten Weg in Pension nicht | Energiepreise steigen weiter | Streit um Medikamentenliste für Pflegeberufe | Kritik an fehlender Ausbildungspflicht für Asylwerber | Louvre-Raub: Verdächtige sollen keine Profis sein | Primosch (ORF): "Louvre-Räuber haben langes Strafregister" | Starkes Erdbeben erschüttert Nordafghanistan | US-Forscher zieht es nach Europa | Erhöhte Vogelgrippe-Gefahr in Österreich | „The Change“: Jan Komassa erobert Hollywood | Teaser "Aktuell nach eins"
