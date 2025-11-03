Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 13:00 vom 03.11.2025

ORF2
Folge 764: ZIB 13:00 vom 03.11.2025

19 Min.Folge vom 03.11.2025

Baustoffhändler Quester meldet Insolvenz an | Arbeitslosigkeit in Österreich weiter gestiegen | Viele schaffen den direkten Weg in Pension nicht | Energiepreise steigen weiter | Streit um Medikamentenliste für Pflegeberufe | Kritik an fehlender Ausbildungspflicht für Asylwerber | Louvre-Raub: Verdächtige sollen keine Profis sein | Primosch (ORF): "Louvre-Räuber haben langes Strafregister" | Starkes Erdbeben erschüttert Nordafghanistan | US-Forscher zieht es nach Europa | Erhöhte Vogelgrippe-Gefahr in Österreich | „The Change“: Jan Komassa erobert Hollywood | Teaser "Aktuell nach eins"

