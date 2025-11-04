Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 13:00

ZIB 13:00 vom 04.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 766vom 04.11.2025
21 Min.Folge vom 04.11.2025

EU berät über Klimaziel 2040 | Maier (ORF): "EU-Länder arbeiten an Komromissvorschlag" | Deutschland: Verfassungsgericht kippt Triage-Regelung | Rom: Arbeiter stirbt nach Einsturz von Turm | Ex-US-Vizepräsident Dick Cheney gestorben | SOS-Kinderdorf: Sozialministerin fordert volle Transparenz | Umfrage zeigt hohes Vertrauen in Österreichs Stabilität | Westbahn kauft Züge aus China | AT&S plant Wiedereinstellungen | Streit um Medikationsliste für Pflegekräfte | Grüne drängen auf mehr Kinderbetreuung | „On the Edge“ Festival startet in Wien | Teaser "Aktuell nach eins"

