ZIB 13:00 vom 11.11.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 773: ZIB 13:00 vom 11.11.2025
20 Min.Folge vom 11.11.2025
Budget: Finanzministerium prüft neue Länderzahlen | Winkler (ORF): "Bund hält sich an eigene Sparpläne" | Caritas-Studie: Jeder Zehnte kämpft mit Geldsorgen | ÖNB erwartet leichte wirtschaftliche Erholung | Anhaltende Kritik an WKO: Forderung nach Neustart | Korruptionsskandal im Energiesektor aufgeflogen | Wehrschütz (ORF): Oppositionsparteien planen Misstrauensantrag | "Shutdown"-Ende in Sicht: US-Senat beschließt Übergangsbudget | Mögliche Erklärung für Löcher in Anden | Pflegerin in Wien unter Mordverdacht | Gedenken an Seilbahnkatastrophe von Kaprun | Oper "Abendsonne" widmet sich dem Altern | Vorschau auf "Aktuell nach eins"
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 13:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2