Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 13:00

ZIB 13:00 vom 14.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 776vom 14.11.2025
ZIB 13:00 vom 14.11.2025

ZIB 13:00 vom 14.11.2025Jetzt kostenlos streamen

ZIB 13:00

Folge 776: ZIB 13:00 vom 14.11.2025

20 Min.Folge vom 14.11.2025

WKO führt interne Gespräche über Mahrer-Nachfolge | Hazivar (ORF): "Es geht um eine Redimensionierung" | Martha Schultz dürfte WKO-Interimsspitze übernehmen | Industriellenvereinigung drängt auf WKO-Reformen | Landeshauptleute beraten in Schloss Seggau mit Bund | Lercher (ORF): "Verstimmungen deutlich wahrnehmbar" | Ukraine: Russische Angriffe treffen Energieinfrastruktur | Chinesische Astronauten kehren sicher von Raumstation zurück | Gesetz gegen Parkplatz-Abzocke soll Gerichtskosten senken | Hebammen fordern verpflichtendes Beratungsgespräch | Neue MUMOK-Chefin Hellberg stellt Zukunftspläne vor

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 13:00
ORF2
ZIB 13:00

ZIB 13:00

Alle 1 Staffeln und Folgen