WKO führt interne Gespräche über Mahrer-Nachfolge | Hazivar (ORF): "Es geht um eine Redimensionierung" | Martha Schultz dürfte WKO-Interimsspitze übernehmen | Industriellenvereinigung drängt auf WKO-Reformen | Landeshauptleute beraten in Schloss Seggau mit Bund | Lercher (ORF): "Verstimmungen deutlich wahrnehmbar" | Ukraine: Russische Angriffe treffen Energieinfrastruktur | Chinesische Astronauten kehren sicher von Raumstation zurück | Gesetz gegen Parkplatz-Abzocke soll Gerichtskosten senken | Hebammen fordern verpflichtendes Beratungsgespräch | Neue MUMOK-Chefin Hellberg stellt Zukunftspläne vor
