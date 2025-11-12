Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 13:00 vom 12.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 774vom 12.11.2025
Folge 774: ZIB 13:00 vom 12.11.2025

22 Min.Folge vom 12.11.2025

Bund übt Kritik an Finanzlage der Länder | Poschner (ORF): "Länder melden Zahlen unterschiedlich" | Immer mehr Menschen sind auf Sozialhilfe angewiesen | Voestalpine streicht 340 Arbeitsplätze in der Steiermark | Externe Berater sollen Modernisierung der WKO prüfen | FPÖ fordert mehr Kontrolle bei NGO-Förderungen | Österreich von EU-Solidaritätspflicht ausgenommen | Statistik Austria: Bevölkerungswachstum verlangsamt sich | Türkei: Imamoğlu drohen über 2'000 Jahre Haft | Lyon (ORF): Bisher keine Proteste wegen Imamoğlu | Amtshaftungsklage nach Graz-Amoklauf geplant | Studie zeigt Anstieg von Mikroplastik im Mittelmeer

