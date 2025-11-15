ZIB 13:00 vom 15.11.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 777: ZIB 13:00 vom 15.11.2025
15 Min.Folge vom 15.11.2025
NEOS wollen mehr Steuerautonomie für Gemeinden | Veenenbos (ORF): "Den meisten geht es zu langsam" | Stocker hält an WKO-Pflichtmitgliedschaft fest | Budgetdesaster erschwert Klimagesetz | Schüler verlassen bei Ficos Rede den Saal | 16 Millionen Chilenen wählen am Sonntag | ÖFB-Team will Zypern schlagen | Diendorfer (ORF): Danso dürfte Alaba ersetzen | Fitnessbetriebe freuen sich über Mitgliederzuwächse | Molden und Horn bringen Album heraus
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 13:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2