Wirtschaftskammer halbiert Gehaltsabschluss | Fröschl (ORF) | EU schwächt Klimaziele bis 2040 ab | Maier (ORF) | Erster muslimischer Bürgermeister in New York | Kohl (ORF) | Deutschförderung: Mehr Rechte für Schulen | Zahl der antisemitischen Vorfälle weiter hoch | Fiskalrat bestätigt Prognosen vom Juni | Fachleute halten Konsolidierung der Finanzlage für möglich | Masdar investiert in OMV Wasserstoffanlage | Shein eröffnet erste Filiale in Paris | WKStA: Anklage wegen Kreditbetrug | Exilrussin Jegana Dschabbarowa veröffentlicht Roman | Teaser "Aktuell nach eins"
