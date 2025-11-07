ZIB 13:00 vom 07.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Reformgipfel im Gesundheitsministerium | 160 Vorschläge für Deregulierung vorgelegt | Gedenken an die Novemberpogrome | Ukraine: Pokrowsk weiterhin umkämpft | Wehrschütz (ORF): "Die Situation an den Fronten ist äußerst schwierig" | Taifun: Philippinen ruft Notstand aus | Wirtschaftskammer gerät immer mehr unter Druck | Swarovski baut 400 Stellen ab | Musk erhält Rekordvergütung | Ein Toter nach Schießerei in Ottakring | Forderungen der Bischofskonferenz präsentiert | Neues Album von "Naked Lunch" | Vorschau: "Aktuell nach eins"
