16 Min.Folge vom 09.11.2025
Philippinen: eine Million auf der Flucht vor Supertaifun | Drei Tote durch starken Wellengang an Teneriffas Küste | Westjordanland: Übergriffe auf Palästinenser | US-Shutdown: Hoffen auf Übergangslösung | Stelzer (ÖVP): Such nach gemeinsamen Lösungen | WKO-Gehälter: Krisentreffen des Wirtschaftsbundes | Zweiter Afghane aus Österreich abgeschoben | Schokolade im Adventkalender doppelt so teuer | Forschung: Neue Erkenntnisse zu alten Straßen | Gedenken an Novemberpogrome 1938 | Aktionswoche gegen Antisemitismus im Haus der Geschichte
