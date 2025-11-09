Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ZIB 13:00

ZIB 13:00 vom 09.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 771vom 09.11.2025
ZIB 13:00 vom 09.11.2025

ZIB 13:00 vom 09.11.2025Jetzt kostenlos streamen

ZIB 13:00

Folge 771: ZIB 13:00 vom 09.11.2025

16 Min.Folge vom 09.11.2025

Philippinen: eine Million auf der Flucht vor Supertaifun | Drei Tote durch starken Wellengang an Teneriffas Küste | Westjordanland: Übergriffe auf Palästinenser | US-Shutdown: Hoffen auf Übergangslösung | Stelzer (ÖVP): Such nach gemeinsamen Lösungen | WKO-Gehälter: Krisentreffen des Wirtschaftsbundes | Zweiter Afghane aus Österreich abgeschoben | Schokolade im Adventkalender doppelt so teuer | Forschung: Neue Erkenntnisse zu alten Straßen | Gedenken an Novemberpogrome 1938 | Aktionswoche gegen Antisemitismus im Haus der Geschichte

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

ZIB 13:00
ORF2
ZIB 13:00

ZIB 13:00

Alle 1 Staffeln und Folgen