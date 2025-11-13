Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 13:00

ZIB 13:00 vom 13.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 775vom 13.11.2025
21 Min.Folge vom 13.11.2025

Der Druck auf WKO-Chef Mahrer steigt weiter | Längere KV-Verhandlungen erwartet | Studien zeigen positive Effekte durch Lobau-Tunnel | Wiederkehr (NEOS) gibt Startschuss für Bildungsreform | Integrationsprogramm in Österreich wird ausgeweitet | Bund stellt 15 Millionen Euro für Opferhilfe bereit | FPÖ legt neuen Schwerpunkt auf leistbares Wohnen | 1,5-Grad-Ziel wird durch Rekordemission unwahrscheinlich | Ziegler (ORF): "Die Klimabilanz bleibt gemischt" | Deutsche Koalition einigt sich auf Wehrdienstreform | Frankreich erinnert an Opfer der Anschläge von 2015 | EU: Zollfreigrenze für Packerl fällt | "Austrian Fashion Awards" ehren außergewöhnliche Designer

ORF2
