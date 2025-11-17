ZIB 13:00 vom 17.11.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 779: ZIB 13:00 vom 17.11.2025
Abgewiesene Patientin: Spitalsmanager Harnoncourt geht | Regierung einigt sich auf Elektrizitätswirtschaftsgesetz | FPÖ erhöht Reformdruck auf Wirtschaftskammer | Präsident Selenskyj zu Besuch in Frankreich | Primosch (ORF): Frankreich will Ukraine militärisch an Europa binden | "Epstein-Files": US-Präsident Trump für Aktenfreigabe | Europaministerin Plakolm gegen höheres EU-Budget | BIP-Prognose: Österreich unter EU-Schlusslichtern | E-Mobilität: Batterietausch statt Ladesäulen in China | KZ Gedenkstätte Gusen wird neu gestaltet | Neue Therapien geben Hoffnung für krebskranke Kinder | "Alice im Wunderland" neu vertont im Musiktheater | Vorschau auf "Aktuell nach eins"
