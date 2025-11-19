ZIB 13:00 vom 19.11.2025Jetzt kostenlos streamen
WM-Ticket sorgt für Fußball-Euphorie | Pröll: "Gehen mit breiter Brust zur Auslosung" | Hitzige Nationalratsdebatte über die Wirtschaftskammer | Förderung von Finanzbildung an Schulen | Teuerungsrate weiterhin hoch | Bajaj will an KTM-Standort in Österreich festhalten | Niederlande geben Kontrolle über Nexperia wieder ab | EU will Verkehrsnetze für Verteidigung ausbauen | Kinder mit Behinderung strukturell benachteiligt | Stallpflicht für Geflügel in Risikogebieten | Hochverarbeitete Lebensmittel auf dem Vormarsch | Louvre-Direktorin vor U-Ausschuss | Rekordsumme für Klimt-Gemälde
