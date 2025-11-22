ZIB 13:00 vom 22.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 784: ZIB 13:00 vom 22.11.2025
Kritik an US-Friedensplan für Ukraine | Klimakonferenz geht in die Verlängerung | Einschränkungen bei Verkauf bei Cannabis-Produkten geplant | Nigeria: Hunderte Mädchen entführt | Scharfe Kritik für Spaniens Ex-König Juan Carlos | Manola (ORF): Junge Monarchie erneuert sich | Weltraumschrott als Risiko für Gesundheit | ÖSV-Herren greifen bei Slalom in Gurgl an | Austropop-Legende Boris Bukowski begeisterte im Orpheum
