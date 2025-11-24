Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 2025Folge 786vom 24.11.2025
21 Min.Folge vom 24.11.2025

Ukraine: Verhandlungen kommen voran | Karan gewinnt Wahl in Republika Srpska | Südostasien kämpft mit massiven Überflutungen | Gewalt im Kreißsaal: Viele Betroffene | FPÖ sieht Verbrenner-Verbot als Fehler | Stabilitätspakt: Verhandlungen gehen in nächste Runde | Handels-KV: Gewerkschaft fordert 2,9 Prozent mehr | Immer mehr Menschen bestellen online | Auftakt zur internationale Artenschutzkonferenz | Ziegler (ORF): "Artenschutzabkommen eine Erfolgsgeschichte" | Nestroys für Riedler, Böhm und Arztmann | Udo Kier ist tot

