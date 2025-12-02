ZIB 13:00 vom 02.12.2025Jetzt kostenlos streamen
20 Min.Folge vom 02.12.2025
Moskau setzt weiter auf militärische Fakten | Wehrschütz (ORF): "Die Front bricht nicht zusammen" | Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen | Massive Nachfrage bei Männerberatung | Sechsjährige rettet Familie mit SOS-Handzeichen | Erste Bilanz nach neun Monaten Regierungszeit | Pläne für Transit-Zentren veröffentlicht | Städtebund fordert Reformen | Inflation belastet private Haushalte weiter | Wachstumsaussicht für Österreich gesenkt | Streiks in der Sozialwirtschaft | Tierforschung aus dem All wieder aufgenommen | "Musikalischer Adventkalender“ mit 24 Konzerten
