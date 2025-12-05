Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZIB 13:00

ORF2Staffel 2025Folge 797vom 05.12.2025
21 Min.Folge vom 05.12.2025

Song Contest: Absage von vier Ländern nach Israel-Teilnahme | Analyse: Boykott mehrerer Länder wegen ESC-Teilnahme Israels | Deutschland: Pensionsreform spaltet CDU/CSU | Knips-Witting (ORF) über die umstrittene Pensionsreform in Deutschland | Regierung will Schulen entlasten | Notfallhilfe für Kinder und Jugendliche verlängert | Studie: Zusammenhang zwischen Besitzdenken und Gewalt | Regierung kündigt Strompreissenkung an | EU verschiebt Entwaldungsgesetz erneut | Post gibt Fristen für Weihnachtspakete bekannt | Hochspannung vor WM-Auslosung | Vorschau auf "Aktuelle nach eins"

