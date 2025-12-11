ZIB 13:00 vom 11.12.2025Jetzt kostenlos streamen
ZIB 13:00
Folge 803: ZIB 13:00 vom 11.12.2025
Venezuela: "Dreister Raubüberfall" der USA auf Tanker | Kernmayer (ORF): USA wollen Venezuela "destabilisieren" | Kopftuchverbot für Mädchen vor Beschluss | Stacher (ORF): Einigung auf Strommarktgesetz wahrscheinlich | Erstmals Lokalaugenschein bei Pilnacek-U-Ausschuss | Hoger überlegt Rückzug aus Politik | Vierte Runde: Sozialwirtschaft ringt um KV | Rauter (ORF): Freizeitpädagogik streikt | Rutte zwischen Europa und den USA | Pfeifer (ORF):"Schwieriger Balanceakt" | Insolvenzen um mehr als 4 Prozent angestiegen | Internet: 111 Millionen Euro Verlust durch Anlage-Betrug | "Geschichten aus dem Wienerwald" im Volkstheater | Vorschau: "Aktuell nach eins"
