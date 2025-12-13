Zum Inhalt springenBarrierefrei
Berlin: neue Ukraine-Gespräche in Vorbereitung | Jölli (ORF): Intensive Friedensbemühungen mit Beteiligung Europas | Söder (CSU) als bayerischer Ministerpräsident bestätigt | Jölli (ORF): Wahlergebnis "kein Ruhmesblatt für Söder" | Regierung plant Personaleinsparungen im öffentlichen Dienst | Erneut Kämpfe zwischen Thailand und Kambodscha | Mehrere Tote durch Wintersturm in Gaza | Geminiden: Himmelsspektakel über Österreich | Emma Aicher gewinnt in St. Moritz | Messi-Fieber in Indien | Neuer Film thematisiert Zustand israelischer Gesellschaft

